POTM settembre Serie A Dimarco candidato | chi sono i suoi avversari

Ilnerazzurro.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dimarco POTM. Federico Dimarco dell’ Inter è tra i sei candidati all’ EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre, riconoscimento che premia le migliori prestazioni del mese in Serie A. Il terzino nerazzurro concorre con nomi di primo piano come Federico Baschirotto della Cremonese, Kevin De Bruyne del Napoli, Nikola Krstovic dell’ Atalanta, Riccardo Orsolini del Bologna e Christian Pulisic del Milan. La nomination di Dimarco arriva dopo un mese di settembre ricco di prestazioni di alto livello, che hanno contribuito in maniera significativa ai risultati dell’ Inter. Il giocatore si è distinto per la capacità di incidere sia in fase offensiva sia difensiva, dimostrando costanza e determinazione in ogni match. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

