LECCE – La discussione sul progetto di potenziamento della rete del filobus di Lecce torna all’attenzione dell’assise comunale. Sarà infatti proprio il tema del filobus e delle nuove frontiere della mobilità sostenibile all’ordine del giorno della seduta straordinaria del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Referendum sul filobus, il comitato consegna 7274 firme al comune depositata la richiesta di abrogazione del potenziamento del progetto: “in 38 giorni i banchetti sono diventati piccole agorà” https://www.antennasud.com/lecce-referendum/ - facebook.com Vai su Facebook
Potenziamento filobus torna in consiglio. Il comitato: “Merito della nostra iniziativa referendaria” - L’argomento tornerà in aula il 7 ottobre prossimo alla presenza di relatori e progettisti del programma di ampliamento della filovia cittadina. Riporta lecceprima.it
Consiglio comunale sul filobus, il Comitato per il No: “Siamo riusciti ad avviare un dibattito pubblico, ma il Consiglio tardivo è una toppa peggio del buco” - Martedì 7 ottobre il Consiglio comunale si riunirà per discutere di ... Scrive corrieresalentino.it