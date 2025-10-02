Potenziamento della rete fognaria bianca in via Ca' del Drago lavori al via entro la prossima estate

Riminitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Rimini ha approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (Dip) relativo all'intervento di potenziamento della rete di fognatura bianca in via Ca' del Drago. Il documento definisce i requisiti prestazionali e le strategie progettuali che dovranno guidare la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: potenziamento - rete

Potenziamento della rete fognaria, al via i lavori in via Sartorio

Bei, 120 milioni ad Agsm Aim per potenziamento della rete elettrica

Aci Catena, stanziati i fondi per il potenziamento della rete di smaltimento delle acque piovane

potenziamento rete fognaria biancaVia Ca’ del Drago, in arrivo il potenziamento della rete di fognatura bianca - In questi giorni la Giunta ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo all'intervento di potenziamento della rete di fognatura ... Scrive chiamamicitta.it

Allagamenti a Forlì: maxi cantiere in via Bertini per potenziare la rete fognaria - Forlì, 26 giugno 2025 – Partirà il 25 agosto in via Bertini, in prossimità della rotonda fra via Balzella e via Solombrini, il maxi cantiere per i lavori di ottimizzazione e rafforzamento delle reti ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Potenziamento Rete Fognaria Bianca