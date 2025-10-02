Potenza Picena riconosce la Palestina

"Quello che sta accadendo è inaccettabile: la guerra, il terrorismo, l’uccisione di civili. Ci sono momenti nella storia in cui è necessario mettere dei punti fermi. Per questo abbiamo deciso di esprimere, con le dovute precisazioni, il voto favorevole alla mozione su ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza ". Il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, commenta così l’approvazione all’unanimità della mozione del consigliere Richard Dernowski del gruppo di minoranza Idea Futura. Il documento, approvato in consiglio martedì sera, impegna il Comune a sostenere il cessate il fuoco, il riconoscimento dello Stato di Palestina, la protezione delle popolazioni civili e l’adesione morale alle campagne di Emergency, Amnesty e altre ong. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

