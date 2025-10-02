Poste ancora chiuse a Roveleto non c’è una data di riapertura
Dopo l’esplosione dello sportello bancomat dell’Ufficio Postale di Roveleto avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 settembre, Poste Italiane ha disposto la chiusura immediata dello sportello, interrompendo tutti i servizi per un tempo indefinito e senza fornire alcuna comunicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
