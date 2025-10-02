Poste ancora chiuse a Roveleto non c’è una data di riapertura

Ilpiacenza.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’esplosione dello sportello bancomat dell’Ufficio Postale di Roveleto avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 settembre, Poste Italiane ha disposto la chiusura immediata dello sportello, interrompendo tutti i servizi per un tempo indefinito e senza fornire alcuna comunicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: poste - chiuse

Chiuse le Poste di Trezzo per 3 mesi. Servizi dirottati a Vaprio e Grezzago

Poste chiuse di pomeriggio sciopero e disagi per un mese

“Poste chiuse a Roveleto, cittadini abbandonati” Bruschi (Rinnoviamo Cadeo) scrive al prefetto - “Dopo l’esplosione dello sportello bancomat dell’Ufficio Postale di Roveleto avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 settembre 2025, Poste Italiane ha disposto la chiusura immediata dello sportello, ... Riporta piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Chiuse Roveleto C8217232