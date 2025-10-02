Lo dicono le cifre. Sono il possesso palla, ma soprattutto la propensione alla conclusione, le chiavi di volta che stanno regalando la leadership al Ravenna. A tutto questo, va aggiunto il contributo molto concreto della difesa che, al di là dei ‘numeri’ non del tutto lusinghieri (primo clean sheet, sabato scorso contro la Ternana), sta concedendo sempre meno occasioni agli avversari. Le cifre del possesso, pur non ‘clamorose’, sono comunque significative. Il Ravenna (6 successi e 1 sconfitta) ha sempre vinto quando, anche di poco, ha mantenuto il pallino del gioco più dell’avversario. In una occasione, contro il Perugia, poi sconfitto 3-2 da 0-2, la percentuale di possesso palla è risultata complessivamente in parità, 50% a testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Possesso palla e mentalità offensiva. Ecco le chiavi della partenza sprint