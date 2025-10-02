Porto gettate le basi per l' elettrificazione delle banchine di traghetti e navi da crociera

Genovatoday.it | 2 ott 2025

È stata completata martedì la prima parte delle fondazioni destinate a ospitare la cabina che conterrà i quattro trasformatori necessari all’elettrificazione completa di tutte le banchine crociere e traghetti del porto di Genova.In parallelo, rende noto l'Autorità portuale in una nota, sono in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

