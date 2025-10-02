Porto di Genova | Qui l' attività prosegue regolarmente
L'Autorità di Sistema Portuale è intervenuta con una nota per fare chiarezza su quello che sta accadendo con le proteste scattate dalla serata di mercoledì per l'abbordaggio alla Flotilla impegnata nella missione umanitaria per Gaza. Ricordiamo che venerdì 3 ottobre è stato anche proclamato uno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Genova, rissa a Punta Vagno: un ferito. In azione polizia e capitaneria di porto
Schiacciato da un’elica nel porto di Genova, cinque indagati per la morte di Lorenzo Bertanelli
Elettrificazione delle banchine del porto di Genova: gettate le basi Completata la prima parte delle fondazioni per la cabina che ospiterà i quattro trasformatori necessari all'elettrificazione di tutte le banchine crociere e traghetti. L'installazione è prevista entro
L'Autorità del #porto di #Genova ha stabilito che il Genoa Port Terminal resta a #Spinelli fino al 2054. I motivi del provvedimento in questo articolo di TrasportoEuropa #trasporto #merce #mare #container
Genova, capo dei piloti del porto a giudizio per peculato. L’accusa: “Doppi rimborsi per le trasferte” - Genova – Rimborsi spese per i corsi di formazione incassati due volte per la stessa trasferta. Si legge su ilsecoloxix.it