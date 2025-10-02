portiere e centravanti i due dubbi della vigilia

Questa mattina l’Arezzo sosterrà l’allenamento di rifinitura al campo Giusy Conti di Rigutino e nel pomeriggio partenza per Rimini. Prima di salire sul pullman direzione Romagna, alle 14, Cristian Bucchi parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. È probabile che contro i biancorossi possa scendere in campo lo stesso undici che ha battuto il Carpi. Un paio, forse, i dubbi di sciogliere: Venturi o Trombini in porta e Cianci (nella foto) o Ravasio in attacco. La linea difensiva sarà composta da Renzi e Righetti terzini e la coppia Gilli-Chiosa al centro. Guccione in regia con Chierico e Mawuli da interni, mentre nel tridente intoccabili Tavernelli e Pattarello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

