Portiere colpito da infarto durante il match-celebrativo | shock generale lo salva un compagno

Dramma sfiorato durante una partita che celebrava le vecchie glorie dell'Università Cattolica: l'ex leggenda cilena, Patricio Toledo è stato colpito da infarto nel corso della gara. Trasportato d'urgenza in ospedale ora è fuori pericolo. Ma a salvarlo è stato un suo compagno di squadra che lo ha rianimato praticandogli la respirazione bocca a bocca. 🔗 Leggi su Fanpage.it