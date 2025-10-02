Portateli voi gli aiuti perché stanno morendo | Elisa in lacrime per la Global Sumud Flotilla fa un appello a Giorgia Meloni – IL VIDEO

Ieri sera, mercoledì 1 ottobre, sono avvenuta le prime operazioni di abbordaggio contro almeno 20 navi della Global Sumud Flotilla. Altre 23 imbarcazioni, invece, sono riuscite a evitare l’attacco dell’IDF e procedono verso Gaza. Elisa mentre si trovava in studio per lavoro ha voluto dedicare un pensiero all’accaduto con una Story su Instagram: “ Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla . Allora portateli voi gli aiuti in poche ore, portateli voi gli aiuti perché stanno morendo”. La cantautrice in lacrime ha così rivolto un appello alla premier Giorgia Meloni. Anche Giorgia, Fiorella Mannoia e tanti altri artisti in questi giorni hanno rivolto un pensiero alla missione della Flotilla e alla guerra che si sta consumando a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Portateli voi gli aiuti perché stanno morendo”: Elisa in lacrime per la Global Sumud Flotilla fa un appello a Giorgia Meloni – IL VIDEO

