Portate voi gli aiuti a Gaza stanno morendo | la disperazione della cantante dopo lo stop alla Global Sumud Flotilla

C on la voce rotta dall’emozione e le lacrime agli occhi, Elisa ha pubblicato nelle sue storie Instagram un appello diretto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per chiedere un intervento immediato a favore della popolazione di Gaza. « Adesso che hanno bloccato la Sumud Flotilla, portateli voi gli aiuti in poche ore; portate voi gli aiuti, perché stanno morendo .», ha detto la cantautrice commossa, rivolgendosi al governo. Leggi anche › Binari vuoti e piazze piene: l’Italia si ferma per Gaza › Partorire in strada, sotto le bombe: la tragedia delle donne di Gaza Il video mostra l’artista profondamente provata mentre invoca un’azione concreta per far arrivare medicinali e generi di prima necessità nella Striscia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

