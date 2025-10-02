Portano a Pianura le nuove frontiere del traffico internazionale d' auto rubate
Una Renault Arkana del costo di circa 40mila euro era stata rubata a Barcellona due giorni fa. Decisamente non un veicolo tra i più costosi, considerando il valore sul mercato di auto sportive e Suv, ma il fatto che sia stata trovata nel quartiere di Pianura, a Napoli, apre un nuovo scenario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Portano a Pianura le nuove frontiere del traffico internazionale d'auto rubate - Il nuovo nucleo investigativo della Polizia Metropolitana ritrova auto di lusso rubata all'aeroporto di Barcellona ... Riporta napolitoday.it