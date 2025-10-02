Porta del Foro i Vini della Vittoria targati Fraternita
Arezzo, 2 ottobre 2025 – Sabato 4 ottobre 2025 in occasione della Cena della Vittoria della Giostra del Saracino organizzata dal Quartiere di Porta del Foro, il Vino Biologico “Questua” in Edizione Speciale sarà presente nei tavoli della serata. Il Primo Rettore della Fraternita dei Laici, Dottor Pier Luigi Rossi, dichiara che il Vino Biologico "Questua" è prodotto in modo naturale con Uve di Sangiovese fermentate senza aggiunta di lieviti ed enzimi, per questa occasione in una veste speciale. È una grande soddisfazione, prosegue il Primo Rettore, consolidare il legame tra la Giostra, i suoi Quartieri e la Fraternita dei Laici il cui Palazzo ha fatto da cornice a tutte le edizioni della Giostra del Saracino e delle 28 vittorie che saranno festeggiate durante la serata di sabato 4 ottobre al Centro Affari di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
