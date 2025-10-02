Pordenone in lutto per la scomparsa prematura della 30enne Federica Kössler | malore e decesso a Cipro

Chi era Federica Kössler e perché la sua scomparsa ha sconvolto Pordenone. L’intera città di Pordenone è sotto shock per la prematura scomparsa di Federica Kössler, morta a soli 30 anni a Limassol, Cipro, dove si era trasferita insieme al marito, un soldato dell’aeronautica americana. Figlia del farmacista Carlo Kössler e della docente Patrizia Presotto, Federica era molto conosciuta e stimata in città. Dopo gli studi al liceo Don Bosco, Federica si era laureata in Scienze e tecnologie multimediali conseguendo sia la laurea triennale sia quella magistrale a Pordenone. Aveva iniziato una breve carriera all’Ipsia Zanussi, insegnando informatica e instaurando un forte legame con studenti e colleghi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

