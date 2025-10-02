Porcino a chi?! L' originale evento alla scoperta dei funghi
Un intero weekend dedicato al magico e sorprendente mondo dei funghi: sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna infatti a Cascina Rapello di Airuno l’evento autunnale “Porcino a chi?!”. Si tratta di un'iniziativa gustosa e dal titolo azzeccato diventata ormai tradizione per la cooperativa sociale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
