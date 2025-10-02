Il motore della solidarietà si è messo in moto a Pontelagoscuro per garantire una degna sepoltura a F. (per rispetto della famiglia, omettiamo volutamente le generalità complete), scomparso lunedì con un gesto estremo. Oggi Enrico Segala (nella foto) – amico e conoscente – e don Luciano incontreranno Amsef (agenzia di onoranze funebri), poi sui canali social verrà spiegato come aderire alla colletta. È una storia molto triste di un uomo che era considerato un personaggio a Ponte: lunedì è stato trovato morto in casa sua a Barco. Viveva con due amici. Oggi avrebbe compiuto 40 anni. F. era nato e cresciuto a Ponte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pontelagoscuro, lutto per un "amico": "Raccolta fondi per il suo funerale. Tutti noi lo vogliamo ricordare"