Polveriera Napoli: Conte ai ferri corti con McTominay Si valuta la sua cessione a gennaio"> Il centrocampista scozzese, decisivo nella conquista del quarto scudetto, già a gennaio potrebbe salutare i partenopei. Nel vortice mediatico che accompagna il Napoli, circolano voci insistenti secondo cui i rapporti tra Antonio Conte e Scott McTominay siano diventati tesi. Si parla di incomprensioni tattiche, del rendimento non sempre costante nelle prime fasi della stagione, e addirittura di malumori interni che potrebbero portare alla cessione del centrocampista già nella finestra di gennaio. Questa narrativa di tensione contrasta con la realtà della stagione 202425, che per McTominay è stata probabilmente la migliore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Polveriera Napoli: Conte ai ferri corti con McTominay | Si valuta la sua cessione a gennaio