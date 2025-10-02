Polselli le nuove frontiere dell’arte bianca raccontate da Piergiorgio Giorilli ad Incontriamoci
Ad Arce, nel cuore del Molino Polselli, la farina non è solo materia prima: diventa linguaggio, cultura, orizzonte di possibilità. È con questo spirito che si è svolto un nuovo e atteso appuntamento di “Incontriamoci”, la rassegna ideata da Emiliano Polselli, che ancora una volta ha saputo trasformare uno stabilimento produttivo in una vera e . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: polselli - nuove
Ritorna il Trofeo Garganico. La 5^Edizione è alle porte con nuove ed uniche batterie di gara. Iscriviti 334 303 5067 - facebook.com Vai su Facebook