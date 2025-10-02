Polonia | Tusk ' un altro incidente con navi russe nel Baltico provocazioni ogni settimana'
Varsavia, 2 ott. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha denunciato l'ennesimo "incidente" che coinvolge navi russe vicino al porto di Stettino, uno dei più importanti del Mar Baltico. “Abbiamo provocazioni ogni settimana”, ha detto dal vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. “Abbiamo nuovi incidenti nella nostra regione e nel Mar Baltico ogni settimana, quasi ogni giorno”, ha sottolineato il primo ministro polacco, che ha anche ricordato che questo tipo di “provocazioni” sono frequenti al confine con la Bielorussia. Tusk ha rimproverato coloro che in Europa continuano a nutrire l'“illusione” che non sia in corso una guerra, in chiaro riferimento al primo ministro ungherese Viktor Orbán. 🔗 Leggi su Iltempo.it
