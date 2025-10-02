Poliziotti entrano in un centro scommesse e trovano papà col figlio di 5 anni | 6.600 di multa per il titolare

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto delle violazioni che disciplinano l'attività di raccolta scommesse, la polizia, dopo una attenta attività di monitoraggio, ha sottoposto a controllo due attività della zona di Villagrazia e Falsomiele. In azione gli agenti appartenenti alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: poliziotti - entrano

185° corso poliziotti penitenziari: finalmente una formazione adeguata. Gli allievi entrano in Questure e Comandi dei Carabinieri #poliziapenitenziaria #poliziapenitenziariasgs #penitenziaria #poliziottopenitenziario #poliziottipenitenziari - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, un uomo chiama la Polizia perchè da giorni non vede la sua vicina 75enne. Arrivano Angelo e Daniele, agenti della questura e insieme a @vigilidelfuoco e sanitari entrano nell'appartamento e soccorrono la donna che non riusciva ad alzarsi. #esserc - X Vai su X

Giochi, controlli della Polizia a Palermo: minorenne in sala scommesse, multa da oltre 6mila euro al titolare - Controlli da parte della Polizia in due sale scommesse a Palermo, in cui sono state riscontrate alcune irregolarità. Si legge su agipronews.it

Catania: la Polizia sospende la licenza di un centro scommesse per 7 giorni, era ritrovo abituale di pregiudicati - È stata sospesa per sette giorni dalla Polizia di Stato l’attività di un centro scommesse situato nella città di Catania, in quanto era diventato un ritrovo abituale di pregiudicati così ... Segnala pressgiochi.it