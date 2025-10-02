Polizia Metropolitana di Napoli recuperata a Pianura auto di lusso rubata all’aeroporto di Barcellona

Prima operazione del Nucleo Investigazione Stradale Ambientale (N.I.S.A.). La Polizia Metropolitana di Napoli ha recuperato un’autovettura di lusso rubata all’aeroporto di Barcellona, segnando il debutto operativo del Nucleo Investigazione Stradale Ambientale (N.I.S.A.). Il veicolo, una Renault Arkana del valore di circa 40mila euro, è stato localizzato nel quartiere Pianura, alla periferia occidentale della città. L’auto era stata sottratta in Spagna appena due giorni prima del ritrovamento. Grazie a un’attività investigativa mirata, gli agenti sono riusciti a individuare il mezzo e a sottrarlo alla disponibilità della criminalità organizzata, presumibilmente coinvolta nel traffico illecito di veicoli rubati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it