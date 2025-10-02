Polizia Locale | deferito uomo per aggressione ai danni della figlia tredicenne
Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti dell’Ufficio Attività Investigative del Servizio Sanzioni Amministrative, durante un servizio di notifica di atti giudiziari in abiti civili lungo via Diocleziano, sono intervenuti per fermare un’aggressione ai danni di una minore. mentre un uomo colpiva con violenza una ragazza, provocandone la caduta, sono prontamente intervenuti, immobilizzando l’aggressore e mettendo in sicurezza la minore. Successivamente gli operatori hanno appreso che l’aggressore è il padre della tredicenne aggredita e sentito il Pubblico Ministero di turno, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: polizia - locale
Fiumicino, stretta della Polizia locale: oltre 160 multe e 20 veicoli rimossi nel weekend
Polizia locale e parità di genere, agente si laurea con una tesi sulle donne nel Reparto
Nasconde crack ed eroina, poi minaccia e aggredisce a morsi la polizia locale
La Polizia Locale di Napoli – Unità Operativa Secondigliano – ha posto sotto sequestro un’area di circa 430 mq in via del Camposanto a #Secondigliano, dove erano in corso lavori di sbancamento e la costruzione di un manufatto in cemento armato di 210 m - facebook.com Vai su Facebook
Ancona - Deferito un uomo sorpreso dalla polizia con sostanze stupefacenti - ANCONA – La Polizia di Stato della Questura di Ancona, nel corso della consueta attività finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e dopo una serie di mirati serv ... Lo riporta veratv.it
Minaccia il titolare di un locale con una mazza da golf, nei guai un 39enne - I Carabinieri denunciano un uomo di Sperlonga che la sera precedente aveva minacciato un 54enne brandendo la mazza ... Scrive latinaoggi.eu