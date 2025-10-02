Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti dell’Ufficio Attività Investigative del Servizio Sanzioni Amministrative, durante un servizio di notifica di atti giudiziari in abiti civili lungo via Diocleziano, sono intervenuti per fermare un’aggressione ai danni di una minore. mentre un uomo colpiva con violenza una ragazza, provocandone la caduta, sono prontamente intervenuti, immobilizzando l’aggressore e mettendo in sicurezza la minore. Successivamente gli operatori hanno appreso che l’aggressore è il padre della tredicenne aggredita e sentito il Pubblico Ministero di turno, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Polizia Locale: deferito uomo per aggressione ai danni della figlia tredicenne