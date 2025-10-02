Polizia amministrativa le funzioni vanno ai Comuni | dal 15 ottobre scatta il trasferimento

Dal 15 ottobre anche in Sicilia le funzioni di polizia amministrativa passeranno ai Comuni. Lo stabilisce il decreto legislativo firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre, dopo l’approvazione avvenuta lo scorso 4. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

