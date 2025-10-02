Podismo cibo e aggregazione attraverso la tradizionale ' Corsa di Pui'

Ferraratoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di domenica, a Formignana prenderà il via l'ottava edizione del Memorial Mella, attraverso la tradizionale 'Corsa di Pui'.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa presentazione è avvenuta in Comune, alla presenza del sindaco Mirko Perelli e del vicesindaco e assessore allo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: podismo - cibo

Cerca Video su questo argomento: Podismo Cibo Aggregazione Attraverso