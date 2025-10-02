Podismo cibo e aggregazione attraverso la tradizionale ' Corsa di Pui'
Nella mattina di domenica, a Formignana prenderà il via l'ottava edizione del Memorial Mella, attraverso la tradizionale 'Corsa di Pui'.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa presentazione è avvenuta in Comune, alla presenza del sindaco Mirko Perelli e del vicesindaco e assessore allo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: podismo - cibo
Torna la Sagre dai Ucei e de Viscje a Camino di Buttrio! 12, 13 e 14 settembre 2025 Area ricreativa della Parrocchia di Camino Tre giorni di cibo, musica, eventi e tanto divertimento per tutte le età, con il patrocinio del Comune di Buttrio. Grazie a tutte l - facebook.com Vai su Facebook