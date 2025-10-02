podismo a castelnuovo garfagnana due eventi in due giorni

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 2 ottobre 2025 – Il Gp Parco Alpi Apuane organizza sabato 4 ottobre la 20esima edizione della gara podistica “Castelnuovo Garfagnana. In corsa”. La partenza è fissata alle ore 15.30 da Piazza Umberto. La manifestazione prevede: gara cittadina di 7 km riservata alle categorie Maschili Senior e Amatori; gara di 5 km per le categorie Femminili e Veterani Argento e Oro. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Graziano al numero 347 379 6343. Il giorno successivo, domenica 5 ottobre, andrà in scena “Una corsa per Maria Rosa”, corsa-camminata non competitiva di 3, 5 e 8 km, con partenza alle ore 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

