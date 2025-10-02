PMI e digitalizzazione | tra resilienza e crescita nell’Italia che cambia
La crescita delle piccole e medie imprese (PMI) italiane è uno dei temi centrali dell’economia nazionale. Non solo perché le PMI rappresentano oltre il 90% del tessuto produttivo del Paese, ma anche perché la loro capacità di innovarsi è oggi un indicatore decisivo della competitività dell’Italia in Europa e nel mondo. Dopo anni segnati da crisi e trasformazioni strutturali, la sfida attuale riguarda soprattutto la digitalizzazione. Un recente rapporto di Banca d’Italia ha evidenziato come le imprese che hanno saputo investire in tecnologie digitali abbiano registrato una crescita del fatturato superiore di circa il 20% rispetto a quelle rimaste ancorate a modelli tradizionali. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: digitalizzazione - resilienza
