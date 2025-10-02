Plusvalenze Napoli rinviata a novembre l’udienza preliminare per Adl

Plusvalenze, rinviata l’udienza preliminare a carico di Aurelio de Laurentiis e del Napoli calcio. L’appuntamento slitta al 6 novembre prossimo. Per quella data, fanno sapere dal collegio difensivo che assiste il presidente del club azzurro, sarà presentata una memoria difensiva sulle numerose accuse che riguarderebbero ben tre esercizi di bilancio, quelli che vanno dal 2019 . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

