I l debutto di Jonathan Anderson alla direzione di Dior non è stato un semplice cambio di rotta, ma un manifesto programmatico. Alla Paris Fashion Week, il designer britannico ha scelto di trasformare la passerella in un racconto dove tradizione e avanguardia si sono intrecciate con forza. Dior primavera-estate 2026 segna così l’avvio di una nuova grammatica visiva, capace di sorprendere senza rinunciare all’artigianato couture. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. guarda le foto Dior PE 2026, scenografia da film e parterre di star. L’ingresso è stato dominato dalla frase «Hai il coraggio di entrare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Plissé eterei, gonne a boule e la nuova borsa Cigale: a Parigi, Jonathan Anderson dà il via al nuovo corso della maison