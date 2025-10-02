Play Dirty - Triplo gioco recensione | ironia e adrenalina nell' action-thriller con Mark Wahlberg

Shane Black torna alla regia dopo The Predator con un thriller tutto azione e umorismo ispirandosi al personaggio letterario di Parker, interpretato da Mark Wahlberg. Su Prime Video. Commedia e thriller d'azione, un mix inflazionatissimo nel quale è difficile realizzare qualcosa di nuovo e davvero originale. Ci ha provato con alterni risultati Shane Black con Play Dirty - Triplo gioco, il film appena approdato su Amazon Prime Video che rappresenta il suo ritorno alla regia dopo The Predator del 2018. Anche se non va dimenticato che in precedenza, oltre ad aver scritto Arma Letale e L'ultimo boy-scout, Shane Black ha girato film come Kiss Kiss Bang Bang, il terzo Iron Man e The Nice Guys. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

