Play Dirty – Triplo gioco la spiegazione del finale | il piano di Parker e quel personaggio è morto?

Parker e la sua banda lavorano per portare a termine una grande rapina nel finale di Play Dirty – Triplo gioco, dopo che il piano originale è stato sventato. Dopo essere stato tradito da Zen ( Rosa Salazar ) nella rapina iniziale del film, il personaggio interpretato da Mark Wahlberg accetta di collaborare con lei per cercare di rubare un tesoro appena scoperto, la Signora di Arintero. Sfortunatamente per Parker, Zen, Grofield ( LaKeith Stanfield ), Ed ( Keegan-Michael Key ), Brenda (Claire Lovering) e Stan (Chai Hansen), il piano originale va in fumo perché Lozini (Tony Shalhoub) e The Outfit sono un passo avanti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it