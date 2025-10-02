Play Dirty – Triplo gioco la spiegazione del finale | il piano di Parker e quel personaggio è morto?

Cinefilos.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parker e la sua banda lavorano per portare a termine una grande rapina nel finale di Play DirtyTriplo gioco, dopo che il piano originale è stato sventato. Dopo essere stato tradito da Zen ( Rosa Salazar ) nella rapina iniziale del film, il personaggio interpretato da Mark Wahlberg accetta di collaborare con lei per cercare di rubare un tesoro appena scoperto, la Signora di Arintero. Sfortunatamente per Parker, Zen, Grofield ( LaKeith Stanfield ), Ed ( Keegan-Michael Key ), Brenda (Claire Lovering) e Stan (Chai Hansen), il piano originale va in fumo perché Lozini (Tony Shalhoub) e The Outfit sono un passo avanti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: play - dirty

Play dirty: il reboot action di parker con jason statham

Mark wahlberg e il successo dello streaming: play dirty segna la tendenza

Trailer ufficiale di play dirty (2025)

play dirty 8211 triploPlay Dirty: Triplo gioco, tutto sul noir d'azione con Mark Whalberg in streaming su Prime - Leggi su Sky TG24 l'articolo Play Dirty: Triplo gioco, tutto sul noir d'azione con Mark Whalberg in streaming su Prime ... Scrive tg24.sky.it

Play Dirty Triplo gioco: trama, cast, finale, dove è girato il film in streaming su Prime Video - Play Dirty Triplo gioco film, thriller con Mark Wahlberg, su Prime Video: furti, tradimenti e un codice morale nel mondo del crimine. Riporta maridacaterini.it

Cerca Video su questo argomento: Play Dirty 8211 Triplo