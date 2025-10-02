Play Dirty – Triplo gioco | guida al cast e ai personaggi

Play Dirty – Triplo gioco è il nuovo thriller d’azione disponibile su Prime Video con protagonista Mark Wahlberg. Diretto da Shane Black, il film rappresenta l’ennesimo tentativo di Hollywood di adattare la saga letteraria di “Parker”, scritta da Donald E. Westlake sotto lo pseudonimo Richard Stark. Nel corso degli anni, Parker è stato interpretato da grandi nomi come Lee Marvin, Robert Duvall, Mel Gibson e Jason Statham. In questa nuova versione, invece, è Mark Wahlberg a raccogliere l’eredità, subentrando al posto di un progetto iniziale che avrebbe dovuto avere Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Cinefilos.it