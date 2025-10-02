Play dirty | la commedia d’azione confusa che delude nonostante un cast divertente

analisi di “Play Dirty”: un film d’azione e commedia che delude le aspettative. Il nuovo film distribuito su Prime Video, “Play Dirty”, si presenta come un action comedy dallo stile retrò. Nonostante la presenza di elementi tipici del genere, il film fatica a coinvolgere lo spettatore, mancando di una componente fondamentale: la capacità di suscitare empatia nei confronti dei personaggi e della trama. La narrazione risulta troppo complessa e poco chiara, con troppi protagonisti che cercano di approfittare della stessa grande opportunità criminale. Il risultato è un’opera che, pur essendo divertente in alcuni passaggi, risulta spesso confusa e prolissa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

