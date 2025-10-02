Plateatici selvaggi in centro | solo 9 su 51 sono in regola 5 gli abusivi

I numeri parlano chiaro: su 51 plateatici controllati nel centro storico di Trento, soltanto 9 erano perfettamente in regola. Ben 37 presentavano irregolarità, mentre 5 sono risultati completamente abusivi. È questo l’esito delle verifiche svolte lo scorso agosto dalla polizia locale, finite al. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: plateatici - selvaggi

Plateatici selvaggi in centro: solo 9 su 51 sono in regola, 5 gli abusivi

Niente plateatici in centro storico se il locale non ha camerieri ai tavoli - Sarà una rivoluzione quella che arriverà entro fine anno per gli spazi esterni concessi ai locali e ristoranti di Brescia quando la nuova regolamentazione, che approda oggi in commissione dove era ... brescia.corriere.it scrive