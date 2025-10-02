Pizzeria veronese al top in Italia riceve l’Oscar di Pizza Awards
Simone Padoan con la sua pizzeria I Tigli raggiunge un risultato di assoluto rilievo nella quarta edizione di Pizza Awards Italia, la cui presentazione si è tenuta il 29 settembre a Roma: 6° posto nella classifica nazionale e premio come miglior pizzeria del Veneto.Il risultato conferma ancora. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: pizzeria - veronese
Pizzeria veronese al top in Italia, al 4° posto tra le migliori
Pizzeria veronese al top in Italia, al 4° posto tra le migliori
Pizzeria veronese al top in Italia, al 4° posto tra le migliori
Il Veneto si conferma terra d’eccellenza anche nella pizza. La guida 2026 del Gambero Rosso ha incoronato I Tigli del veronese Simone Padoan come Migliore Pizzeria d’Italia (97 punti), a pari merito con “Pepe in Grani” di Franco Pepe (Caiazzo, Caserta - facebook.com Vai su Facebook
Pizzeria veronese al top in Italia, riceve l’Oscar di Pizza Awards - Simone Padoan con la sua pizzeria I Tigli raggiunge un risultato di assoluto rilievo nella quarta edizione di Pizza Awards Italia, la cui presentazione si è tenuta il 29 settembre a Roma: 6° posto ... Da veronasera.it
Quattro pizzerie veronesi tra le top del Gambero Rosso: la migliore a San Bonifacio - Le migliori pizzerie d'Italia secondo le classifiche aggiornate del Gambero Rosso: quattro sono veronesi, e si aggiudicano i Tre Spicchi. Lo riporta veronaoggi.it