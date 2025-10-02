Pizzarotti | Lo sciopero per la Flotilla e per Gaza? Lascia perplessi

Parmatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Lo sciopero è un’arma potente, ma proprio per questo non va usata a sproposito" scrive l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Capisco e rispetto pienamente lo strumento dello sciopero quando è utilizzato per il suo scopo originario: difendere salari, diritti, condizioni di lavoro, o impedire. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pizzarotti - sciopero

pizzarotti sciopero flotilla gazaProteste per la Flotilla in tutta Italia, città invase dai cortei e scontri con gli agenti nelle stazioni. Guerriglia a Bologna e alle Ogr di Torino - Divampano la rabbia e l’indignazione lungo tutto lo Stivale per il blocco della Global Sumud Flotilla e per la guerra a Gaza. Riporta quotidiano.net

pizzarotti sciopero flotilla gazaFlotilla, Meloni contro lo sciopero generale: “Nulla per Gaza, solo disagi per gli italiani”. E attacca i sindacati - “Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano”. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pizzarotti Sciopero Flotilla Gaza