Pizzarotti | Lo sciopero per la Flotilla e per Gaza? Lascia perplessi

"Lo sciopero è un'arma potente, ma proprio per questo non va usata a sproposito" scrive l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Capisco e rispetto pienamente lo strumento dello sciopero quando è utilizzato per il suo scopo originario: difendere salari, diritti, condizioni di lavoro, o impedire.

Il Silp Cgil aderisce convintamente allo sciopero generale proclamato dalla Cgil. "Purtroppo – spiega il sindacato - le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato non godono del diritto di sciopero, ma liberi dal servizio parteciperemo alle iniziative che si svolg

Proteste per la Flotilla in tutta Italia, città invase dai cortei e scontri con gli agenti nelle stazioni. Guerriglia a Bologna e alle Ogr di Torino - Divampano la rabbia e l'indignazione lungo tutto lo Stivale per il blocco della Global Sumud Flotilla e per la guerra a Gaza.

Flotilla, Meloni contro lo sciopero generale: "Nulla per Gaza, solo disagi per gli italiani". E attacca i sindacati - "Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano".