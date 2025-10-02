Più sicurezza sulle spiagge italiane con il protocollo d’intesa fra Conasag e Anab

VIAREGGIO – Più sicurezza sulle spiagge italiane grazie all’accordo fra le due associazioni più rappresentative del mondo dell’assistenza ai bagnanti. A presentarlo sono il presidente CoNaSAG Gianluca Genovali e il presidente di Anab Guido Ballarin. Si è concretizzato un importante passo avanti nella promozione della sicurezza in acqua con la firma di un protocollo d’intesa tra il Corpo nazionale soccorritori acquatici guardia spiaggia (CoNaSAG) e l’Associazione italiana assistenti bagnanti (Anab). L’accordo mira a unire le competenze e le risorse delle due realtà per elevare gli standard di preparazione e intervento nel settore del salvataggio acquatico e della prevenzione degli annegamenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it