Più di 300 chili di cappelletti come forma di beneficenza | torna la sagra autunnale a sostegno dello Ior
Ritorna questo fine settimana, più precisamente sabato 4 e domenica 5 ottobre, la “Sagra del Cappelletto Autunnale” di Massa Lombarda. L’appuntamento è presso il Centro di Quartiere – Fruges di via IV Novembre dove, ferma restando la possibilità di approfittare delle prelibatezze proposte anche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Pronti per la Sagra autunnale del cappelletto? Noi si, abbiamo preparato 350 chili di ottimi cappelletti e vi aspettiamo!!! - facebook.com Vai su Facebook
Re Cappelletto torna protagonista La sagra sforna 500 chili di pasta - Si riaccendono i fornelli della Festa del Cappelletto di Vigarano Pieve, l’unica sagra gastronomica dedicata al cappelletto ferrarese. Scrive ilrestodelcarlino.it
Gara di mangiatori di cappelletti a Cesena. Il vincitore ne divora tre chili - Cesena), 19 novembre 2023 – Vola a Parma il trofeo della quinta edizione della gara di mangiatori di cappelletti che si è svolta sabato scorso al ristorante Ponte ... Segnala ilrestodelcarlino.it