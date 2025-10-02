Più che di droni sarà un muro di soldi | l’Europa prepara la sua difesa Ue

Togliete dal vostro immaginario il muro di droni nella figura di una “barriera” anti-Putin. Ammesso che l’idea diventi realtà, si tratta di mettere in grado i Paesi europei di produrre rapidamente e in modo più economico aeromobili, imbarcazioni anche subacquee e rover, tutti a controllo remoto e dotati di crescenti funzionalità ottenute con l’impiego dell’intelligenza artificiale. Due problemi strutturali e la spinta tedesca. Due i punti fondamentali, il primo: l’Europa ne produce pochi, troppo lentamente e costosi. Il secondo: i Paesi baltici avevano già chiesto a Bruxelles dei fondi per questo scopo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Più che di droni, sarà un muro di soldi: l’Europa prepara la sua difesa Ue

In questa notizia si parla di: droni - muro

Nato, muro di droni in Estonia e torbiere impoverite sul fianco Est (dalla Lituania al corridoio di Suwalki): lo scudo terra-aria contro un possibile attacco russo

Von der Leyen: «L'Europa difenderà ogni centimetro del suo territorio, costruiremo un muro di droni con Kiev. Sanzioni contro Israele»

Von der Leyen: «Costruiremo muro di droni con Kiev. Sospendere parte accordo Ue-Israele: sanzioni contro ministri estremisti e coloni violenti»

Muro anti-droni, come funziona la difesa europea contro i droni russi? http://it.euronews.com/2025/10/02/muro-anti-droni-come-funziona-la-difesa-europea-contro-i-droni-russi… - X Vai su X

«Muro di droni per rispondere alle incursioni russe», Von der Leyen: dobbiamo procedere insieme con Ucraina e Nato VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Von der Leyen: «Muro di droni con Kiev. E sanzioni per Israele» - E l'Europa deve accelerare il riarmo perché «è giunto il momento di battersi per un continente libero e indipendente». Come scrive ilmessaggero.it

"Sul fianco Est un muro di droni. A Kiev 6 miliardi. Stop unanimità" - L'ennesima provocazione russa potrebbe segnare un punto di non ritorno nella politica europea e occidentale e a farsene portavoce è stata una presidente della ... Segnala ilgiornale.it