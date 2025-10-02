Pistola al volto e Rolex rapinato | paura per Michele Criscitiello

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura per Michele Criscitiello che ha subito una rapina a Sesto San Giovanni mentre era fermo con la sua auto al semaforo. Il presidente della Folgore Caratese e amministratore di Sportitalia, secondo il racconto di Milanotoday,  è stato avvicinato da uno scooter che gli ha urtato lo specchietto della macchina. In un attimo si è trovato un uomo nell’auto con la pistola puntata al volto, non si sa se vera o finta, e un altro al finestrino che gli ha intimato di abbassarlo. Al giornalista irpino è stato sfilato un Rolex, pare, da 70mila euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo di Sesto San Giovanni che hanno raccolto la deposizione di Criscitiello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Pistola al volto e Rolex rapinato paura per Michele Criscitiello

