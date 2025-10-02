Pistocchi ha un appunto da fare dopo il 2-2 della Juve col Villarreal | Mi chiedo se abbia senso insistere su questa cosa – FOTO

Pistocchi, giornalista, ha commentato così il pareggio della Juve contro il Villarreal. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. Il giorno dopo il pareggio beffa della Juventus in casa del Villarreal, arriva la consueta, tagliente analisi del giornalista Maurizio Pistocchi, che non solo ha evidenziato i problemi strutturali della squadra, ma ha anche suggerito a Igor Tudor un cambio di modulo. Alla #Juventus, dopo un 1T disastroso, con tante occasioni gol regalate al #Villareal, è andata bene ma male: bene perché ha rimontato con un gran gol di #Gatti e approfittato di un errore di Parejo per fare il 2:1 con FConceicao, male perché ha subito il 2:2 di #RenatoVeiga su. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

