Pistocchi ha un appunto da fare dopo il 2-2 della Juve col Villarreal | Mi chiedo se abbia senso insistere su questa cosa – FOTO
Pistocchi, giornalista, ha commentato così il pareggio della Juve contro il Villarreal. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. Il giorno dopo il pareggio beffa della Juventus in casa del Villarreal, arriva la consueta, tagliente analisi del giornalista Maurizio Pistocchi, che non solo ha evidenziato i problemi strutturali della squadra, ma ha anche suggerito a Igor Tudor un cambio di modulo. Alla #Juventus, dopo un 1T disastroso, con tante occasioni gol regalate al #Villareal, è andata bene ma male: bene perché ha rimontato con un gran gol di #Gatti e approfittato di un errore di Parejo per fare il 2:1 con FConceicao, male perché ha subito il 2:2 di #RenatoVeiga su. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: pistocchi - appunto
Incredibile in Verona–Juventus! Secondo quanto riportato da Maurizio Pistocchi su X, l’arbitro Rapuano avrebbe commesso una svista clamorosa: nel referto il rigore assegnato agli scaligeri risulterebbe come fallo di Kalulu invece che di Joao Mario Una - facebook.com Vai su Facebook
Pistocchi: "Conte non lascerà spazio a Modric, mi aspetto questa mossa tattica" - Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli di Milan- Da tuttonapoli.net
Pistocchi: "Chi scelgo tra Baggio e Totti? Vi racconto cosa mi disse Vialli a cena" - Maurizio Pistocchi, giornalista, ha raccontato un interessantissimo retroscena della sua lunga carriera che riguarda Baggio, Mancini e Vialli. Si legge su msn.com