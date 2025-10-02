Pistacchio di Bronte lotta ai furti e alle contraffazioni | i controlli e le sanzioni dei carabinieri

Controlli dei carabinieri nel territorio di Bronte per prevenire i reati che ruotano intorno al fiorente mercato del “Pistacchio verde di Bronte Dop”.  Le verifiche dei reparti coinvolti si sono svolte di giorno e di notte, sia con pattuglie in auto sia in elicottero, con l’obiettivo di tutelare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

pistacchio bronte lotta furtiRaccolta del pistacchio a Bronte: Carabinieri in campo contro furti e contraffazione - Nel quadro delle attività volte a prevenire e reprimere i reati che ruotano intorno al fiorente mercato del pistacchio verde ... 98zero.com scrive

pistacchio bronte lotta furtiPistacchio di Bronte, i carabinieri blindano “l’oro verde”: sequestri e sanzioni - Fiato sul collo ai predoni del pistacchio e a chi prova a speculare sull’etichetta Dop. Scrive pupia.tv

