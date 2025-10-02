Pistacchio di Bronte lotta ai furti e alle contraffazioni | i controlli e le sanzioni dei carabinieri
Controlli dei carabinieri nel territorio di Bronte per prevenire i reati che ruotano intorno al fiorente mercato del “Pistacchio verde di Bronte Dop”. Le verifiche dei reparti coinvolti si sono svolte di giorno e di notte, sia con pattuglie in auto sia in elicottero, con l’obiettivo di tutelare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
