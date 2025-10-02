Pista d' atletica Masseriola | la consegna dei lavori slitta a fine anno

BRINDISI – Potrebbe slittare la consegna della pista d'atletica del campo scuola Montanile, in contrada Masseriola. L'azienda impegnata nel restyling della struttura ha chiesto una proroga di 60 giorni per completare i lavori, la cui conclusione era prevista per il 12 ottobre. L'istanza è al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: pista - atletica

Ai Campionati su pista di Misano Adriatico. L’Atletica Pistoia Master vola. Pioggia di medaglie agli Italiani

Pista d’atletica, in arrivo oltre un milione da ’Sport e periferie’

Due giorni di grande atletica al Soldan di Conegliano con il Challenge assoluto in pista

La Provincia Unica TV. . Dopo il campo da rugby, ecco la nuova pista di atletica: riqualificazione ormai completata al centro sportivo Chiolo Pioltelli di Monza - facebook.com Vai su Facebook

BRINDISI.Pista di Atletica Masseriola: Appello all’Unità e Ringraziamenti dal Comune di Oria per la Collaborazione con Brindisi - Ora più che mai ( abbandonando le polemiche, i contrasti) la Pista di atletica Leggera Masseriola a Brindisi ha bisogno di unità di intenti e sinergie. Secondo brindisilibera.it

?????????????????? ????????` ???????????????????? ???? ?????? ?????????? ???? ... - Giovedì 25 settembre la Giunta comunale ha dato mandato all’Ufficio Lavori Pubblici di progettare un nuovo impianto sportivo ... Scrive lagone.it