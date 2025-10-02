Piscina comunale Nessuna schiarita
Nuovo incontro tra l’ufficio legale del Comune e gli avvocati del Centro Nuoto Montecatini per definire una soluzione riguardo alla complessa vicenda della piscina. Al termine dell’incontro, come ha dichiarato la cooperativa sui canali social dell’impianto, niente di nuovo è venuto fuori. Non è ancora stata resa nota l’eventuale data di un ulteriore faccia a faccia tra le due parti. C’è attesa, intanto, per conoscere la data di apertura dell’impianto invernale, dopo la chiusura decisa ad agosto dello scorso anno, che ha comportato l’impossibilità di utilizzare questa parte dell’impianto tra la fine del 2024 e il 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: piscina - comunale
Dentro la piscina comunale tra gru, polvere e transenne: dai costi alle opere, i dettagli sul cantiere
A Sant'Agata di Puglia riapre la piscina comunale
Velodromo e piscina comunale, 800mila euro per riportarli in 'vita'
Inaugurato questa mattina nella piscina comunale di Sant'Egidio, il primo corso di una Asl Abruzzese, dedicato alle gestanti. Questo tipo di attività prevede 3 incontri, che si terranno direttamente in piscina, ed andranno ad aggiungersi ai 7 appuntamenti - facebook.com Vai su Facebook
Piscina comunale. Nessuna schiarita - Nuovo incontro tra l’ufficio legale del Comune e gli avvocati del Centro Nuoto Montecatini per definire una soluzione riguardo ... Scrive msn.com
I problemi della piscina comunale: "Nessuna interruzione dell’attività. Tuteleremo i 17 lavoratori" - Le difficoltà gestionali della piscina comunale sono state tirate in ballo dal sindaco Uil e dalla coppia Nicola Grandi- Si legge su ilrestodelcarlino.it