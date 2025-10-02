Nuovo incontro tra l’ufficio legale del Comune e gli avvocati del Centro Nuoto Montecatini per definire una soluzione riguardo alla complessa vicenda della piscina. Al termine dell’incontro, come ha dichiarato la cooperativa sui canali social dell’impianto, niente di nuovo è venuto fuori. Non è ancora stata resa nota l’eventuale data di un ulteriore faccia a faccia tra le due parti. C’è attesa, intanto, per conoscere la data di apertura dell’impianto invernale, dopo la chiusura decisa ad agosto dello scorso anno, che ha comportato l’impossibilità di utilizzare questa parte dell’impianto tra la fine del 2024 e il 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Piscina comunale. Nessuna schiarita