Pirati dei Caraibi | Jerry Bruckheimer conferma che il progetto con Margot Robbie non è stato abbandonato

Il produttore del popolare franchise cinematografico ha parlato dello sviluppo di un film al femminile con star la protagonista di Barbie. Da alcuni anni si parla della possibilità che venga realizzato un nuovo film della saga Pirati dei Caraibi che dovrebbe avere Margot Robbie come protagonista. Il produttore Jerry Bruckheimer ha ora condiviso qualche aggiornamento sul progetto, ancora in fase di sviluppo e mai arrivato alla fase delle riprese. Nuovi film della saga Jerry Bruckheimer, durante la conferenza TheGrill organizzata da TheWrap, ha ora rassicurato i fan sul film che avrebbe dovuto essere scritto da Christina Hodson: "Margot Robbie è ancora coinvolta". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
