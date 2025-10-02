Pioli non gli dà spazio lui va in una big | potrebbe salutare la Viola già a gennaio
Stefano Pioli non gli dà spazio, lui se ne va in una big di Serie A: potrebbe salutare la Viola già da gennaio La Fiorentina sta ancora prendendo le misure con il campionato di Serie A e con la Conference League. I giocatori di Stefano Pioli nelle prime cinque di campionato hanno collezionato tre pareggi e due sconfitte, vedendosi relegati in fondo alla classifica. Non l’inizio che la Viola si sarebbe aspettata, considerate anche le ultime annate positive. Stefano Pioli ha delineato le proprie gerarchie in ogni reparto, e ha concesso spazio anche a giocatori spesso defilati perché “non grandi nomi”; ce n’è uno, però, che ha un futuro promettente davanti e che con la Viola si sta distinguendo poco, poiché appunto chiamato in causa poche volte. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: pioli - spazio
Sergiño Dest lancia un messaggio al Milan in ottica futura Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, l’ex terzino dei rossoneri ha ripercorso la sfortunata avventura, evidenziando il mancato feeling con Pioli #Milan #Dest #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook
?@CorSport: “#Pioli manda in soffitta la difesa a 3, ma fa spazio anche al 4-4-2” #Fiorentina - X Vai su X
Fiorentina, Pioli: "Il club ha lavorato bene tenendo i big. Piccoli? Non parlo di mercato" - Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match di domani contro il Polissya, valido per i playoff di Conference League: "Ci approcciamo con ... tuttomercatoweb.com scrive