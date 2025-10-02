pilastrini da adottare per salvare la memoria

Testimonianza viva e diffusa della civiltà contadina e della sua religiosità, i pilastrini votivi disseminati sul territorio dell’ Appennino stanno scomparendo. Segnati dal tempo e dall’incuria, saccheggiati dai ladri o soffocati dall’avanzata del bosco, questi guardiani silenziosi di incroci e cavedagne hanno bisogno di cure urgenti. Sabato alle 18, alla sala civica di Castel d’Aiano, sarà presentato il progetto ’ Adottiamo un pilastrino ’, promosso e ideato dal Circolo Culturale Castel d’Aiano. "L’iniziativa prende corpo da un primo lavoro realizzato da Enrico Carboni e ora, con il contributo del figlio Matteo e dell’esperto Alfredo Marchi, se ne delineano finalmente le linee principali di intervento – spiega la presidente del sodalizio Giovanna Giorgini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

