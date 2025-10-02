Pietrasanta in finale come Capitale dell’arte contemporanea Il progetto della piccola Atene in ballo per ricevere 1 milione di finanziamenti

La città di Pietrasanta in Versilia in lizza per diventare prossima Capitale italiana dell’arte contemporanea. Il 16 ottobre dovrà convincere un’ultima volta la commissione del ministero della Cultura, con il dossier «Essere arte. O dell’umanità dell’arte». Le altre finaliste sono Alba, Foligno-Spoleto e Termoli. «Non era così scontato», ha commentato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, che ha anche la delega alla Cultura. «Siamo a metà del percorso. Ora dobbiamo prepararci al meglio non solo per convincere la giuria che il nostro progetto è il migliore di tutti ma, soprattutto, per trasmettere quell’ondata di affetto che ci ha letteralmente sommerso negli ultimi mesi», ha fatto sapere il primo cittadino. 🔗 Leggi su Open.online