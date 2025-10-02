Pietrasanta in finale come Capitale dell’arte contemporanea Il progetto della piccola Atene in ballo per ricevere 1 milione di finanziamenti
La città di Pietrasanta in Versilia in lizza per diventare prossima Capitale italiana dell’arte contemporanea. Il 16 ottobre dovrà convincere un’ultima volta la commissione del ministero della Cultura, con il dossier «Essere arte. O dell’umanità dell’arte». Le altre finaliste sono Alba, Foligno-Spoleto e Termoli. «Non era così scontato», ha commentato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, che ha anche la delega alla Cultura. «Siamo a metà del percorso. Ora dobbiamo prepararci al meglio non solo per convincere la giuria che il nostro progetto è il migliore di tutti ma, soprattutto, per trasmettere quell’ondata di affetto che ci ha letteralmente sommerso negli ultimi mesi», ha fatto sapere il primo cittadino. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: pietrasanta - finale
Si ferma ai quarti di finale la corsa nel Settembre Lucchese degli Esordienti 2013 di Mister Tridico, superati ai rigori dal Pietrasanta #montemurlocalcio #scuolacalcio #esordienti #montemurlo - facebook.com Vai su Facebook
La sfida di Pietrasanta per diventare Capitale dell’arte contemporanea 2027 - Entra sempre più nel vivo la 'corsa' di Pietrasanta per aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027. Come scrive msn.com
Pietrasanta Capitale dell’Arte. Si allunga la lista di supporter - Nuovi messaggi di sostegno dalla comunità artistica alla candidatura di Pietrasanta come Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027. Si legge su lanazione.it