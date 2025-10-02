Arezzo, 2 ottobre 2025 – . Al via il percorso formativo gratuito per l'innovazione delle MPMI Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, in collaborazione con Tuscany X - European Digital Innovation Hub ha organizzato il ciclo di formazione “PID TRAINING - Strumenti e opportunità per l’innovazione delle imprese”. L' iniziativa, totalmente gratuita, mira a potenziare le competenze digitali delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) del territorio, rispondendo alla pressante necessità di colmare il divario tecnologico che ancora penalizza la competitività aziendale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pid Training: la Camera di Commercio Arezzo-Siena contro il digital divide