Piccoli e Nodur provano a scacciare la crisi | al Franchi la Fiorentina batte 2-0 il Sigma Olomouc
La Fiorentina si aggiudica i primi tre punti nel cammino in Conference League, superando per 2-0 al Franchi la modesta formazione del Sigma Olomouc. Un risultato che non rappresenta sicuramente la cura per uscire dalla crisi, ma che può essere una medicina per cominciare a guarire dalla spirale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: piccoli - nodur
Piccoli e Nodur provano a scacciare la crisi: al Franchi la Fiorentina batte 2-0 il Sigma Olomouc - La Fiorentina si aggiudica i primi tre punti nel cammino in Conference League, superando per 2- Secondo firenzetoday.it